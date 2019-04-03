Глюк’oZa показала страстный поцелуй с женщиной
Наталья Чистякова-Ионова побывала на концерте певицы, который прошел 31 марта на сцене Crocus City Hall. В подписи к посту она поделилась впечатлениями от выступления артистки: "Любонька, и снова целую тебя в губоньки. Спасибо за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься!"
Обладательница премии "Шансон года" не смогла пройти мимо восторженного отзыва и оставила комментарий. Она поблагодарила Глюк’oZу за преданность и дружбу. "Я тебя люблю, моя куколка", – заверила певица.
Пользователи не оценили кадр. "Фу", "Противно. Неудачное фото", – отметили подписчики. Впрочем, некоторые заступились за звезд: "Господи, ну поцеловались. Раздули на пустом месте", "Прекрасно смотритесь вместе", "Как мило!"
Недавно Глюк’oZa разместила пикантную фотографию, сделанную в ванне. Обнаженное тело певица прикрыла мыльной пеной. Поклонники пришли в восторг от снимка. Некоторые юзеры заметили, что подобный пост ранее сделала актриса Кристина Асмус, и предположили, что исполнительница решила последовать ее примеру.
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