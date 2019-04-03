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Жена запретила Зеленскому участвовать в выборах

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Следующей первой леди Украины может стать Елена Зеленская. При этом она негативно отнеслась к идее шоумена выдвинуть свою кандидатуру на выборы.
прочитано 2327 раз

После того как Владимир Зеленский стал лидером в первом туре президентской гонки, журналисты заинтересовались его супругой. Она не делится с прессой подробностями личной жизни, однако репортерам все же удалось выведать любопытные факты. 

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Елена родилась в 1978 году в городе Кривой Рог. С будущим мужем они учились в одной школе, но в разных классах. Как уверяет Владимир, в то время они еще не были знакомы. Первая встреча случилась спустя несколько лет. Елена направлялась домой с кассетой, когда к ней подошел Владимир и попросил одолжить фильм, оставив взамен свой номер телефона. 

В то время девушка встречалась с другим молодым человеком, но Зеленский отвоевал возлюбленную. Свадебная церемония состоялась спустя восемь лет после знакомства. Владимир сделал предложение в кинотеатре после просмотра мелодрамы. Сейчас пара воспитывает 14-летнюю дочь Сашу и шестилетнего сына Кирилла.

Елена окончила архитектурный факультет, но ни дня не работала по специальности. Она выступала с Владимиром в составе команды КВН "95-й квартал", а теперь пишет юмористические тексты для студии, передает Life.

Зеленский отметил, что изначально супруга была против его участия в выборах лидера Украины. Однако Владимир поставил перед собой четкую цель и выразил готовность идти до конца. Елене пришлось смириться с решением мужа.

"Я была агрессивна против начала этого проекта, потому что это очень тяжелый проект. Даже это не проект, а направление в жизни. Я успела уже привыкнуть к этой мысли, и, когда мне сказали, что, наверное, мы попробуем, была готова к тому, что придется немного поменять свою жизнь", – цитирует Елену РЕН ТВ.

Во время предвыборной кампании она все время находилась рядом с мужем в штабе. Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что жена играет важную роль в его жизни, и ему важно услышать ее мнение. "Семья — это уникальная история. Я ни на что не готов, чтобы их потерять", – заявил он.

Напомним, что недавно бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала привлечь кандидата в президенты к уголовной ответственности. Она была возмущена тем, что Зеленский разговаривает с избирателями на русском языке. По ее мнению, будущий лидер страны обязан знать родной язык, сообщает НСН.

Автор: Полина Крылова3 апреля 2019, 10:46

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