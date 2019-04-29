Лолита Милявская померилась с мужем яйцами

Лолита Милявская выложила видео, на котором запечатлена с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Популярная певица продемонстрировала настоящий бой.

На своей страничке в Instagram Лолита Милявская опубликовала ролик, на котором запечатлела себя и супруга Дмитрия Иванова. "Всех с Пасхой поздравляем!! Всех с Возрождением и Обновлением Души! Мира и Полноценной Жизни Всем! С Уважением, Ивановы! 🤓(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию Лолита.

На видео артистка борется с супругом – они бьются пасхальными яйцами. В ходе коротких боев победил Дмитрий Иванов. Яйцо Лолиты Милявской буквально размазалось, превратившись в лепешку. Ролик прокомментировали звездные друзья пары. К примеру, автор-песенник Игорь Николаев написал: "Счастья и Мира вашему дому!🙏" Лолита ему ответила: "миленький мой!!! Пусть Мир и Творчество Твоими устами будет всегда!🙏❤️".

А певица Ирина Салтыкова оказалась менее словоохотливой. "Христос воскресия!!!💋💋💋❤️❤️", – коротко написала артистка. По какой-то причине Лолита Милявская ей пока не ответила. Отметим, что в честь Пасхи знаменитости выложили в своих аккаунтах множество фотографий и видео, на которых запечатлели пасхальные яйца, куличи и прочие атрибуты великого праздника.

Однако лидером в этом своеобразном соревновании стал сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри. Пятилетний мальчик с серьезным видом прочитал пасхальную молитву. Когда ребенок закончил свое поздравление, Примадонна с умилением засмеялась. "С праздником!" – подписала обнародовавшая видео певица.