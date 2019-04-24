Резко помолодевшую Повалий приняли за школьницу
Песня "Я буду твоя" стала пятой по счету совместной работой Таисии Повалий и Виктории Коханы. Причем Виктория – не только автор хитов, но и постоянный партнер певицы по сцене, она часто аккомпанирует ей за роялем. Этот удивительный дуэт запомнился зрителям "Новой волны", "Песни года", "Белых ночей Санкт-Петербурга", Российской национальной музыкальной премии "Виктория".
"Кохана удивительно тонко чувствует стихи и музыку. Я счастлива, что исполняю ее песни. Я вижу, как любят их мои слушатели, и смело могу назвать Викторию настоящей "Королевой хита", – делится впечатлениями от совместной работы с композитором народная артистка Украины. – Наша новая работа "Я буду твоя" получилась очень волнительной и точно передает состояние влюбленной женщины".
Поклонники Таисии Повалий оценили не только композицию, но и ее афишу. "Певица на ней выглядит как школьница-старшеклассница", – восхищаются люди. Для многих Таисия – образец женственности, вкуса, красоты и стиля. Она не перестает удивлять и радовать фанатов – и песнями, и внешностью, и гражданской позицией.
Стоит напомнить, что осенью Народной артистке Украины исполнится 55 лет. По этому случаю она готовится дать грандиозный концерт в центре Киева. Ее Кремлевский сольник в ноябре 2018 года прошел с аншлагом.
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