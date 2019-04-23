Певица Зара молит о помощи
Знаменитость неравнодушна к братьям нашим меньшим, оставшимся без хозяев. Она решила привлечь внимание общественности к данной проблеме. В своем микроблоге певица Зара анонсировала фестиваль приютских животных WOOF в Москве.
По словам звезды, на мероприятии будет представлено свыше 150 собак и 200 кошек из частных и муниципальных приютов. "Среди них будет и Виола, нежная и ласковая собачка, здоровая, привитая собачка, которая ждет и надеется стать домашней", – написала певица Зара. При этом она сопроводила свой пост трогательными снимками в обнимку с дворняжкой.
Кроме того, артистка подчеркнула, что прекрасно понимает тех, кто пока не готов взять на себя такую ответственность. Но в этом случае неравнодушные люди могут принести животным корм, лекарства, подстилки или поводки. Певица Зара дала понять, что приветствуется любая помощь.
Поклонники певицы Зары высказали свое восхищение ее отношением к бездомным животным. "У Вас есть сердце. И оно огромное", "Какое хорошее дело", "Зара, спасибо вам большое, что рассказали про этот фестиваль! Обязательно приду и возьму себе питомца", "Дай Бог Вам здоровья, что помогаете животным!!!" – прокомментировали пост звезды фолловеры.
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