Издевательства над Волочковой: как готовился юбилейный концерт Пугачевой
Все началось с того, что однажды Анастасии Волочковой позвонили с незнакомого номера. Балерина не стала брать трубку, решив, что звонят репортеры или пранкеры. Но уже через пять минут ей набрал Максим Галкин. "Настя, тебе звонит Алла! Ты зазвездилась?" – обратился к артистке молодой муж Пугачевой. Та ей немедленно перезвонила, и Примадонна пригласила балерину принять участие в ее юбилейном концерте.
Речь шла об участии в номере на песню "Жизнь напоказ", посвященную социальным сетям и нравам шоу-бизнеса. Анастасия Волочкова немедленно согласилась. "Даже с таким шуточным номером и со своим шпагатом мне было приятно стать частью нового шоу Аллы Борисовны. Думаю, она мне позвонила, потому что знает, что у меня есть чувство самоиронии, я порой люблю посмеяться над собой", – отметила Анастасия Волочкова.
За месяц до концерта у них была репетиция в Главкино, затем подготовка к шоу осуществлялась в Кремле. По словам балерины, Алла Пугачева сама руководила процессом, зорко следя за всем. "Вообще возраст – это только цифры, о котором можно вспомнить, лишь открыв паспорт. В остальном она молода и энергична", – цитирует балерину сайт "Комсомольская правда".
Анастасия Волочкова призналась, что очень нервничала перед юбилейным концертом Аллы Пугачевой. Она рассказала: "Чтобы я легко смогла подняться на каблуках со шпагата, я ещё несколько часов репетировала свой номер дома.Представляете мое ощущение, когда я поняла, что из всех артистов Алла Пугачева пригласила участвовать в своем шоу только меня. Я это расценила, как поддержку по отношению ко мне".
А еще Алла Пугачева дала балерине совет. "Она мне сказала: "Над тобой издеваются, а ты преврати это в свои понты!" Мудрая женщина. Алла Борисовна столько прошла в этой жизни, столько всего перенесла, она знает, что это такое идти против правил, проходить через мытарства. Спасибо ей огромное за человеческую поддержку", – поблагодарила Анастасия Волочкова.
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