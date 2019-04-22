"Как старую мочалку": Бузовой предсказали страшный конец
В очередной раз внимание общественности к работе Ольги Бузовой на поприще шоу-бизнеса привлек шоумен Рустам Солнцев, который в новой рубрике "Добрый тролль" специально для "Дни.ру" разобрал по косточкам проекты ТНТ "Холостяк" и "Замуж за Бузову". Бывший участник "Дома-2" заметил, что доверие зрительской аудитории было потеряно после того, как главные герои этих шоу – Егор Крид и Ольга Бузова – вместо попыток построить отношения стали играть на камеру.
Судя по комментариям под статьей, читатели "Дни.ру" мнение Рустама Солнцева разделили. Примечательно, что поведение Егора Крида не вызвало у них такого массового осуждения, как действия Ольги Бузовой.
"От фальши бузовой уже тошнит, за бабло готова на все (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметил один из комментаторов. Еще один критически высказался о внешних данных певицы. Дескать, сколько ни меняй она имидж и ни крась волосы, все равно остается "страшнючей".
Он же сделал предсказание о страшном конце Ольги Бузовой как певицы и как медийной фигуры. "Сейчас ее еще повыжимают, пока деньги приносит, а потом на помойку выкинут, как старую мочалку. Останется одна, пожеваная и никому не нужная", – подчеркнул комментатор.
Примечательно, что этому комментарию читатели "Дни.ру" поставили больше всего отметок "нравится". Видимо, ни у одного этого пользователя Сети такие мысли.
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