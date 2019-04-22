"Как старую мочалку": Бузовой предсказали страшный конец

Телеведущая, актриса, модельер и певица Ольга Бузова может похвастаться солидного размера армией поклонников, которые с восторгом встречают каждую ее новую песню, не скрывают восхищения ее красотой под каждой фотографией в Instagram и горячо одобряют все попытки красавицы расширить сферу ее деятельности. Однако есть и критики, которые не упускают случая принизить ее достижения или и вовсе предсказать жуткий конец.

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