Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
Басков вспомнил в эфире программы "Привет, Андрей", как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты. "Гормоны. Мужику. Да я вообще бы сейчас не сидел здесь, если бы тогда его послушал. Спасибо маме, которая отговорила. Она у меня дочь фармацевта. В этом плане мне повезло", – поведал артист.
Кроме того, Басков вспомнил, как однажды прямо из студии попал на операционный стол. Певцу тогда удалили аппендицит. "Не пейте лекарства, которые вам советуют знакомые. Многие из них губят, а не лечат", – резюмировал вокалист.
Напомним, что после смерти Юлии Началовой Николай Басков объявил о сборе денег на похороны. Новость прокомментировал музыкальный продюсер Андрей Разин во время церемонии прощания с певицей.
Он отметил, что у исполнительницы никогда не было финансовых проблем. Юлии Началовой часто помогал ее бывший супруг – футболист Евгений Алдонин. Продюсер признался, что не знает, зачем Николай Басков предложил начать сбор средств. "Я не знаю ничего о том, что якобы не хватало денег на похороны, и не знаю, зачем Басков объявил о сборе денег – спросите у него", – заявил он.
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