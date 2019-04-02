Стало известно о нездоровой зависимости Андреевой
Екатерина Андреева посетила выставку под названием "Золото империи инков: 2000 лет великой цивилизации". Она проходит в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.
Ведущая Первого канала едва сдерживала себя. Екатерина Андреева призналась: ей хотелось забрать себе все.
"Я даже не думала,что я такая сорока! Обычно я совершенно спокойно и без трепета в сердце и кошельке прохожу мимо витрин с золотом и брУльянтами. Не интересуюсь. Не мой фетиш. А тут золото пленило меня и пропадаю я, все бы себе забрала", – написала Андреева в соцсети Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Телеведущая призналась, что с удовольствием надела бы на себя эти золотые украшения и "пошла блестеть".
В одном из недавних интервью Екатерина Андреева заявила: ей вовсе не 57 лет, как часто говорят в прессе, а всего 52. "Я как Нефертити или Тутанхамон. Про них обычно пишут: родился около III-V века до нашей эры", – пояснила Андреева.
Как судачат в кулуарах "Останкино", еще в бытность мэром Москвы Лужкова при помощи его жены Елены Батуриной многие российские звезды – включая Эвелину Хромченко и Екатерину Андрееву – подправили себе даты рождения. Сама Андреева эти слухи не комментирует.
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