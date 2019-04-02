Стало известно о нездоровой зависимости Андреевой

Екатерина Андреева едва не утратила над собой контроль, оказавшись на выставке золота инков. Обилие драгоценного металла произвело на ведущую неизгладимое впечатление.

Екатерина Андреева посетила выставку под названием "Золото империи инков: 2000 лет великой цивилизации". Она проходит в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

Ведущая Первого канала едва сдерживала себя. Екатерина Андреева призналась: ей хотелось забрать себе все.

"Я даже не думала,что я такая сорока! Обычно я совершенно спокойно и без трепета в сердце и кошельке прохожу мимо витрин с золотом и брУльянтами. Не интересуюсь. Не мой фетиш. А тут золото пленило меня и пропадаю я, все бы себе забрала", – написала Андреева в соцсети Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Телеведущая призналась, что с удовольствием надела бы на себя эти золотые украшения и "пошла блестеть".

В одном из недавних интервью Екатерина Андреева заявила: ей вовсе не 57 лет, как часто говорят в прессе, а всего 52. "Я как Нефертити или Тутанхамон. Про них обычно пишут: родился около III-V века до нашей эры", – пояснила Андреева.

Как судачат в кулуарах "Останкино", еще в бытность мэром Москвы Лужкова при помощи его жены Елены Батуриной многие российские звезды – включая Эвелину Хромченко и Екатерину Андрееву – подправили себе даты рождения. Сама Андреева эти слухи не комментирует.