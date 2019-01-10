Андреева рассекретила свою тайную связь со Сталиным

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Четверг 10 января
Лента новостей
15:42
Под Москвой вор обокрал 80-летнего пенсионера
15:22
Неоправданная жестокость: за что мать троих детей держат в СИЗО
14:37
Второго Крыма не будет: Лукашенко поставил точку в отношениях с Россией
14:25
В Удмуртии "Газель" столкнулась с КамАЗом
14:03
Россиянам увеличили размер пенсии
14:02
Пропавших детей будут искать с помощью геолокации
13:56
Невзоров расшаркался перед богохульником Порошенко
13:53
В центре Саранска автомобиль инкассаторов попал в ДТП
13:50
В Казани из-за салюта пострадал семилетний ребенок
13:35
Алексей Серебряков скрыл прибавление в семье
13:27
Звезда "Дома-2" бьется в припадке после новости о ВИЧ-инфекции
13:23
Верник сбежал из Москвы после скандала
13:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года
13:12
Как справиться с неудачами: истории провалов знаменитостей
13:03
Полностью раздевшаяся любовница Гуфа попала на видео
12:59
"Единая Россия" продолжает отбор политических лидеров
12:46
Вскрылись данные о расставании Пугачевой и Галкина
12:43
Жители Петербурга умудрились смыть в канализацию матрас
12:37
На руднике в Башкирии пострадал шахтер
12:32
"Моя жизнь превратилась в кошмар": страшный рок настиг семью Надежды Кадышевой
12:25
Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
12:22
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
12:19
Затопленный тоннель в Москве попал на видео
11:58
Кудрявцева похвасталась роскошными хоромами в Азии
11:51
Рианна показала пикантные снимки в нижнем белье
11:49
В немецких аэропортах произошел коллапс
11:41
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
11:32
"Я потеряла ребенка": вернувшаяся Боня выступила с признанием
11:30
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
11:28
Упомянутый на пресс-конференции Путина ребенок умер от рака
11:13
Названа странная причина импотенции
11:09
Не просыхая несколько дней: Волочкова покрылась пятнами
11:02
Найден способ лечения алкоголизма
10:38
49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике
10:28
В центре Омска загорелся автобус
10:26
Нерадивый папаша протащил малышку по аэропорту за шкирку (видео)
10:25
"Шалунишка!": Галкин поразил своими кудряшками
10:20
В Петербурге с ограды Александровской колонны похитили двуглавого орла
10:00
Люди молятся за опутанного проводами Садальского
09:59
Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала
09:53
Напористая Маркл сбросила королеву с трона
09:46
В Минобороны раскрыли детали уничтожения российского спутника
09:19
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины
09:15
Россиянка загадочно умерла в Таиланде
09:13
Складчатая Канделаки откровенно назвала себя жиробасом
09:09
В Москве человек выжил после падения с высоты
08:50
Мертвая женщина десять дней пролежала в квартире в центре Москвы
08:46
Преобразившаяся Полина Гагарина напугала народ
08:44
На Украине готовят беспроигрышную провокацию в Керченском проливе
08:35
Кошка искусствоведа порвала портрет XVII века
08:20
Под Челябинском спасли переночевавшую в сугробе туристку
08:13
В США доложили об уничтожении российского спутника
08:03
Последний глава Верховного Совета СССР умер после тяжелой болезни
07:52
Болезнь нарушила планы известной певицы
07:04
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец
05:11
Ходченковой напророчили большие деньги и долгожданную беременность
03:13
Незавидная участь Миддлтон вызывает жалость у родни
01:04
Заявлено о воссоединении Питта и Джоли
23:14
Амбициозный воздыхатель обещает замужней Гришаевой успех
22:05
Тот еще подарок: как Путин заставил Запад содрогнуться
21:43
Собчак в "украинском флаге" погнали на мороз
21:31
Россиян предупредили о весеннем взлете цен на бензин
21:28
16 человек вытащили из огня при пожаре в доме в Сарапуле
21:13
В Мордовии родился ребенок с редкой аномалией
21:01
Колдун Бесов убил рассказом про контракт алкаша Кельми с чертями перед смертью
20:52
Пятилетняя девочка заживо сгорела под Волгоградом
20:44
11 детей пропали в Удмуртии во время новогодних праздников
20:39
Россияне влезают в кредиты из-за нехватки денег на жизнь
20:26
Голая Волочкова потеснила на пляже вычурную Бузову
20:15
Бесстыдная Маркл побила скромную Миддлтон в битве нарядов
20:15
10-летнего ребенка сбила женщина-водитель в Нижнем Тагиле
20:08
Иисус с картины "Тайная вечеря" раскрыл день и час конца света
20:04
На Украине врезали Макрону и Меркель после угроз Путину
20:03
Экс-спикер Тюменской гордумы предстанет перед судом за смертельное ДТП
19:55
В Омске племянник зарезал "неблагодарную" тетю
19:19
Бузову вырезали из эфира Первого канала
19:14
Самый богатый человек в мире объявил о разводе
18:55
"Другая половина погибнет": Щербаков откровенно о борьбе с раком
18:53
Нижний Новгород признан одним из самых комфортных городов мира
18:32
Жуков неожиданно влез в разборки с Биланом
18:25
Подросток-зацепер погиб во время катаний под Ростовом
17:51
Борисов влез в скандал с внебрачной дочерью актера Головина
17:50
Известную певицу подняли на смех за фото в стрингах
17:38
Ботинком по лицу: украинцев накажут за разговоры на русском языке
17:35
57-летняя Андреева окончательно распустилась среди трансвеститов
17:11
"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
16:37
Дайнеко раскрыла тайную связь с культовой знаменитостью
16:18
Ксения Собчак вызвала омерзение "туалетным" фото
16:11
"Треш и вседозволенность": российской музыке вынесли приговор
15:44
"Хочется ширяться": Пригожин признал серьезную проблему
15:35
Обалдевшая от нагрузок Лель стала терять память
15:25
Порошенко готовят место на кладбище
15:22
"Бездушные": Толкалина врезала сбежавшим из России артистам
15:11
Стало известно о загадочной болезни в "Доме-2"
14:47
Прощенная старушка-жена Солнцева организовала притон
14:46
"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
14:37
В Москве произошло массовое ДТП со снегоуборочной техникой
14:33
Утонченная Литвинова предстала в элегантном наряде
14:26
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
14:20
"Скакала и садилась на шпагат": Тодоренко откровенно рассказала о беременности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей
"Не могу ему изменять": уехавшая из России Волочкова стала отшельником
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
Шоу-бизнес

Андреева рассекретила свою тайную связь со Сталиным

Екатерина Андреева. Фото: www.globallookpress.com
Екатерина Андреева хотя и появляется чуть ли не каждый вечер в эфире, но интервью дает крайне редко. Поэтому послушать "кремлевский рупор", как часто называют ведущую программы "Время", весьма любопытно.
прочитано 1040 раз

Для начала Андреева поспешила заметить, что ей вовсе не 57 лет, как часто говорят в прессе, а всего 52. "Я как Нефертити или Тутанхамон. Про них обычно пишут: родился около III-V века до нашей эры", – пояснила Андреева.

ПО ТЕМЕ

57-летняя Андреева окончательно распустилась среди трансвеститов

Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Хотя как судачат досужие сплетники в кулуарах "Останкино", еще в бытность мэром Москвы Лужкова при помощи его жены Елены Батуриной многие российские звезды, включая Эвелину Хромченко и Екатерину Андрееву, подправили-де себе даты рождения. Правда, не во всех документах, поэтому появились разночтения.

Удивила ведущая и рассказом об отношении к Сталину. "У меня дома стоит его портрет, есть вилка, которой он ел, есть его личный маленький семитомник речей, которые были всем представлены на "съезде победителей", – те люди, которые потом попали в страшное горнило 37 года, его личное издание. И подарил мне это один священник. Зная мою тягу к таким артефактам. Поэтому я никогда не принимала и не принимаю никакие обвинения", – говорит Андреева.

При этом ярой сталинисткой она себя не считает. "У меня не только его портрет, а очень много артефактов разных исторических личностей, потому что я изучаю через вещи, в том числе могу настраиваться на вибрации этих людей", – пояснила она. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Интересно, что заниматься Сталиным Андреева начала еще во время учебы на историческом факультете университета, где в одной из научных работ сравнивала Сталина и Гитлера. "Мой научный руководитель по многим моментам этой работы со мной не соглашался. Потому что те совпадения, на которые я указывала как историк, ему казались оскорбительными для личности Иосифа Виссарионовича", – цитирует ведущую "Времени" bbc.com.

Автор: Иван Губкин10 января 2019, 15:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

567

комментарии

Политика

Второго Крыма не будет: Лукашенко поставил точку в отношениях с Россией
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины

Шоу-бизнес

Озорная Варум эротично погладила посох деда Мороза
Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы "Корни"
"Нужно смириться": Сябитова высказалась о разводе
Андреева рассекретила свою тайную связь со Сталиным

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Политика

Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского

Тайное стало явью
Шоу-бизнес

"Я потеряла ребенка": вернувшаяся Боня выступила с признанием

Звезда "Дома-2" отдыхала в Таиланде
Шоу-бизнес

"Моя жизнь превратилась в кошмар": страшный рок настиг семью Надежды Кадышевой

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Обалдевшая Боярская не смогла сдержать эмоций после воплей отца

Родившая второго сына артистка покинула дом

Гороскоп

Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец
Ходченковой напророчили большие деньги и долгожданную беременность
Незавидная участь Миддлтон вызывает жалость у родни
Заявлено о воссоединении Питта и Джоли

Фоторепортажи

У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Регионы

В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru