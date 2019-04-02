Божена Рынска объявила о смене фамилии
Колумнистка попросила репортеров использовать применительно к ней фамилию ее покойного мужа. Женщина напомнила, что 28 сентября она официально вступила в брак с политологом.
Позднее светская обозревательница разместила сделанную во время свадьбы видеозапись, на которой они обмениваются кольцами. "А это наш с Игорем обмен кольцами на свадьбе. Я бы хотела, чтобы фамилия моего любимого, обожаемого мужа ко мне приклеилась. Старая фамилия не нужна", – написала Божена.
Один из пользователей отметил, что вряд ли журналисты и поклонники смогут сразу привыкнуть к новой фамилии, для этого потребуется некоторое время. "Божена, никто ни в коем случае не оскорбляет этим память Игоря Евгеньевича. Просто Рынска – один бренд, Малашенко – другой. Одним днем это не изменится, к сожалению", – пояснил комментатор.
Напомним, что один из основателей телеканала НТВ был найден мертвым в Испании 25 февраля 2019 года. Тело мужчины обнаружили на дереве в саду его дома в Сотогранде. Позднее выяснилось, что Игорь Малашенко длительное время страдал от тяжелой клинической депрессии.
Недавно Божена дала откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак. Она призналась, что до сих пор не может смириться с потерей. В произошедшем журналистка обвинила первую супругу политолога, которая до последнего не хотела оформлять развод.
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