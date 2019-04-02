"Это демон": Богомолов взбесился от выходки Собчак
Константин Богомолов наделал немало шума свежей публикацией в своем аккаунте в Instagram. Режиссер выложил снимок, на котором запечатлел готический собор, а на его фоне – женщину в синем наряде. "На фото – опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Это демон, ацки разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался", – неожиданно объявил Константин Богомолов.
Наблюдательные подписчики почему-то высказали убеждение, что на снимке запечатлена Ксения Собчак. "Свою Собчак наконец выложил...", "А мы полгода бесимся и возмущаемся и что-то не понятно будем ли когда-то ржать и восхищаться по поводу этой дамы", "Да никто уже давно и не верит ни взгляду ни словам...", "То ли еще будет", "Остроте ума этого демона можно только завидовать)) не сомневаюсь, что было нечто гениальное", – ехидно высказались подписчики.
Некоторые умудрились найти в аккаунте Ксении Собчак фотографию, на которой телеведущая запечатлена, по их мнению, в аналогичном наряде. Символично, что этим снимком гламурная блондинка сопроводила текст о прощении и умении прощать.
Напомним, слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова появились еще в конце 2018 года. Кульминацией обсуждений стало видео, на котором, предположительно, с режиссером серьезно разговаривает муж телеведущей, актер Максим Виторган, после чего резким ударом в лицо укладывает соперника на землю. Весной Ксения и Максим выступили с заявлением о том, что они давно не вместе, однако сообща продолжают воспитывать сына Платона.
А недавно Ксению Собчак и Константина Богомолова сняли во время медленного танца. Скандально известная телеведущая буквально сияла от счастья.
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