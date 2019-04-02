"Ты из какого болота?": Бузовой устроили разнос за вульгарную позу
В подписи к посту исполнительница предложила поклонникам принять участие во флешмобе: придумать текст, в котором каждое слово будет начинаться с буквы "П". "Просто понедельник. Я написала, теперь вы", – обратилась телеведущая к пользователям.
Некоторые подписчики придумали небольшие отрывки, в которых признались кумиру в любви. "Потрясающая поза", "Пушка", "Просто прелестно", "Прекрасная певица", – рассыпались в комплиментах комментаторы.
Большинство пользователей с неодобрением отнеслись к снимку. Многие из них заявили, что поза Ольги Бузовой выглядит неуместно. "Вот это лягушка. Ты из какого болота?", "Противная поза", "Просто пустышка, позорная поза!" – написали они. Другие раскритиковали наряд звезды. "Мне кажется, ты начинаешь перегибать палку и забывать, что такое скромность", "Так позорно в боди", – отмечали юзеры.
Недавно исполнительнице стало плохо во время выступления в ночном клубе. Как сообщили очевидцы, Ольгу Бузову под руки увели со сцены. Многие пользователи предположили, что певица почувствовала себя неважно из-за алкоголя. "Пить надо меньше", "Так давно говорят ей, что закусывать надо!" – заявили комментаторы.
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