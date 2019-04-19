"Битая Лиза": вернувшейся к Башарову жене придется отрабатывать свое содержание

Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" раскритиковала экс-супругу артиста Елизавету Шевыркову за то, что она его простила. Она уверена, что Марат Башаров вновь поднимет руку на женщину.

Миро напомнила, что актер бил не только Шевыркову, но и предыдущую жену. "Я все думала, кто же теперь даст Маратику после развода? Неужели найдется новая дура, которая подставит живот под его кулак?", – резко высказалась блогер.

Она выразила негодование по поводу того, зачем Елизавета простила и приняла обратно Марата Башарова на испытательный срок. Ранее стало известно, что бывшие муж и жена заключили соглашение по типу брачного контракта. Артист обязался содержать семью, а Елизавета дала ему шанс: разрешила с ними жить с условием, что он больше не пьет.

"Что хуже всего, у Лизы есть сын", – считает Лена Миро. Ведь мальчик видит поведение отца, который является по сути ему примером. Объяснение тому, почему так произошло, у блогера есть. "У Лизы нет кандидатуры, достойной заменить Марата. Она тоже ведь привыкла к комфорту. На сегодня Марат, при условии, что он не пьет, ее устраивает", - заявила она.

По словам Миро, Елизавете Шевырковой придется вновь выполнять супружеские обязанности с обидевшим ее Маратом Башаровым. "Битая Лиза, вместо того, чтобы пойти поработать, за содержание будет давать Марату, который ее лупил. И не только лупил, но, несмотря на обещания", – констатировала Лена Миро.