"Битая Лиза": вернувшейся к Башарову жене придется отрабатывать свое содержание
Миро напомнила, что актер бил не только Шевыркову, но и предыдущую жену. "Я все думала, кто же теперь даст Маратику после развода? Неужели найдется новая дура, которая подставит живот под его кулак?", – резко высказалась блогер.
Она выразила негодование по поводу того, зачем Елизавета простила и приняла обратно Марата Башарова на испытательный срок. Ранее стало известно, что бывшие муж и жена заключили соглашение по типу брачного контракта. Артист обязался содержать семью, а Елизавета дала ему шанс: разрешила с ними жить с условием, что он больше не пьет.
"Что хуже всего, у Лизы есть сын", – считает Лена Миро. Ведь мальчик видит поведение отца, который является по сути ему примером. Объяснение тому, почему так произошло, у блогера есть. "У Лизы нет кандидатуры, достойной заменить Марата. Она тоже ведь привыкла к комфорту. На сегодня Марат, при условии, что он не пьет, ее устраивает", - заявила она.
По словам Миро, Елизавете Шевырковой придется вновь выполнять супружеские обязанности с обидевшим ее Маратом Башаровым. "Битая Лиза, вместо того, чтобы пойти поработать, за содержание будет давать Марату, который ее лупил. И не только лупил, но, несмотря на обещания", – констатировала Лена Миро.
Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Артистка умудрилась выйти на сцену с высокой температурой
Она опубликовала фото младенца
Звезда часто оказывается в эпицентре скандала
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Хочу найти мужчину
Как думаете: убила старуха Диану?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Как понять твой человек или не твой?
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
почти не возможно найти работу!
Может ли мужчина ударить
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Алкаши
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Замужество - больная тема
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Кто был доктор Айболит по национальности?