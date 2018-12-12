Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе оленя

Американская поп-певица опубликовала праздничное видео, в котором исполнила рождественскую песню. Запись появилась на официальной странице Бритни Спирс в Instagram.

В ролике звезда спела строчки из известной рождественской композиции Бинга Кросби White Christmas. Чтобы добавить праздничного настроения, она надела маску сказочного оленя и обработала свой голос – сделала его выше.

Многим поклонникам Бритни Спирс понравилась запись. Однако некоторые пользователи посоветовали в следующий раз петь без фильтра, потому что они хотят услышать ее настоящий голос: "В следующий раз без фильтра. Люблю тебя!", "Я бесконечно тебя люблю, но… Зачем ты обработала свой голос? У тебя прекрасный голос!" Один из комментаторов сравнил ее новый голос с бурундуками из детского фильма. "Мы просто недостойны услышать голос настоящей королевы", – с иронией отметил другой пользователь.

Недавно папарацци заметили поп-диву с ее 24-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась по Лос-Анджелесу. Для романтического свидания звезда выглядела весьма странно. Бритни Спирс появилась на публике в прозрачной белой блузке, темно-синих джинсах и шлепанцах, которые ей были сильно велики. Нелепый наряд певица дополнила детским ободком в виде кошачьих ушек. Ее возлюбленный был одет более скромно: в футболку, черные брюки и серые кроссовки.