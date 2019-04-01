Безрукова крутит роман с молодым актером
Ирину Безрукову в компании мужчины внимательные журналисты приметили на премьере фильма "Амбивалентность". Популярную артистку, которой скоро исполнится 54 года, сняли в баре киноцентра вместе с актером Игорем Оробеем. Отметим, что артист значительно младше своей спутницы – ему 36 лет.
Как отмечает "Экспресс газета", в распоряжении которой и оказались заветные фотографии Ирины Безруковой и Игоря Оробея, их приметили вместе еще в 2018 году, причем тоже на премьере. Тогда артисты пришли посмотреть картину "Призрак в доспехах". На вопрос репортера, является ли Оробей ее бойфрендом, та лишь загадочно улыбнулась.
В кулуарах ходят упорные слухи, что избранник имеет самые серьезные виды на Ирину Безрукову, пусть он и младше ее на 18 лет. Однако пока ни он, ни она не комментируют свои отношения.
Игорь Оробей, сообщается, является выпускником целевого курса Московской оперетты в "Щуке". В кино пока сыграл несколько небольших ролей. Однако успешность своего потенциального возлюбленного никогда не волновала Ирину Безрукову.
В интервью она признавалась, что мужчине с ней "необязательно соревноваться в материальной обеспеченности". Куда больше ее беспокоит, нравится ли она как женщина или просто как известная актриса.
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