49-летняя Лопес подалась в стриптиз
В ленте звезда исполнит роль стриптизерши по имени Рамона. На фотографии, опубликованной в Instagram, актриса позирует в розовом купальном костюме и больших солнцезащитных очках. "Я хочу, чтобы ты знал: Рамона готова зажигать!" – написала Дженнифер Лопес. Она добавила, что снимок сделан во время работы над новым фильмом.
Пользователи пришли в восхищение от форм исполнительницы. Многие комментаторы не могли поверить, что в этом году актрисе исполнится 50 лет: "Невероятно красивая", "Только посмотрите на нее! Она выглядит на 20 лет", "Как ей удается так отлично выглядеть для своего возраста?". Некоторые поклонники отметили, что звезда вдохновила их на поход в спортзал.
Hustlers повествует о группе стриптизерш, которые решают объединиться, чтобы отомстить своим состоятельным клиентам. В фильме также сыграют актрисы Констанс Ву, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз и певица Cardi B.
Напомним, что недавно бейсболист Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес. Фотографию трогательного момента певица разместила в микроблоге. Возлюбленный подарил звезде кольцо с бриллиантом в 15 карат. Стоимость ювелирного изделия составляет полтора миллиона долларов.
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