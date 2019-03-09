Глюк’oZa ошарашила откровенным танцем

Известная исполнительница побывала на праздничном мероприятии в Государственном Кремлевском дворце. За кулисами певица Глюк’oZa исполнила откровенный танец, который смутил музыканта Александра Маршала.

На видеозаписи, опубликованной в Instagram несколько часов назад, Наталья Чистякова-Ионова плавно двигается под песню Филиппа Киркорова "Не верю я". Для торжественного концерта звезда надела длинное красное платье с разрезом. "Как прекрасно быть женщиной!", – написала она.

Ближе к концу ролика можно заметить, как певица походит к музыканту Александру Маршалу, берет его за руки и приглашает присоединиться к ее танцу. Исполнитель теряется и пытается отвлечь звезду, начав разговор.

Пользователи не смогли пройти мимо такого любопытного поста. Многие раскритиковали поведение Глюк'oZы и назвали ее образ вульгарным: "В последнее время у вас все более вульгарные фото и видео!", "Пошлятина!", "Танец не соответствует окружающей обстановке".

Другие подписчики обратили внимание на реакцию экс-участника группы "Парк Горького". По их мнению, Александр Маршал явно растерялся. "Старичок затушевался сразу! Испугался", "Маршал испугался! Слишком вульгарно!", "Аж смутила беднягу Маршала", – делились своими мыслями поклонники.