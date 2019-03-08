"В чем мать родила": отдохнувшая Чехова устроила стриптиз
"Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь. Несмотря на то, что это глубоко мусульманская страна, здесь на островах так уединенно, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила", — призналась Анфиса Чехова. Горячие снимки собрали массу комментариев.
Поклонники восхитились аппетитными формами артистки. "Вот фигурка, огонь... На кости устлали смотреть", "Шикарная женщина", "Божественно", "Очень красиво", "Анфиса, вы огонь просто", "Анфисочка!!! Какая вы шикарная манящая женщина!!! Сон на яву!" — высказались фолловеры 41-летней Анфисы Чеховой.
Однако нашлись и те, кто посчитал, что у телеведущей есть лишние килограммы, и ей следует сначала подкачать живот, а потом уже хвастаться эротическими снимками. Но поклонники встали на защиту Чеховой. "Лентяи, хватит завидовать, лучше ничего не пишите...", – высказался один из подписчиков Анфисы.
Как писали "Дни.ру", телеведущая отдыхает с коллегой, экспертом проекта "Адская кухня" Эдуардом Демченко. Многие пользователи соцсетей предполагают, что у них любовный роман, но сама Анфиса Чехова относится к таким пересудам с юмором. Ранее она отмечала, что с Демченко ее связывает лишь дружба.
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