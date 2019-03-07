Сексуальная Бондарчук возбудила народ
Светская львица приняла участие в смелой фотосессии для рекламы своей сети салонов красоты. Светлана Бондарчук позировала в белой рубашке с глубоким декольте.
Сексуальный образ дополнили красная помада, яркий маникюр, мокрые волосы и золотое колье. На фото знаменитость сидит на пуфике, демонстрируя стройные ноги.
Экс-супруга известного режиссера и актера Федора Бондарчука также позировала с мужчиной в костюме. Поклонники восхитились Светланой Бондарчук, заявив, что ей очень идет этот образ. "Света, у вас такая порода прослеживается. Вам все стили к лицу", "Света соткана из секса", "Вы Богиня", "Женщина высшего эшелона", "Обалденная", — написали возбужденные фолловеры в комментариях.
Ранее Светлана Бондарчук побывала на девичнике Ксении Собчак. Она рассказала, что не стала актрисой из-за домогательств одного знаменитого режиссера. Светская львица отметила, что тогда была очень напугана. Светлана Бондарчук боялась осуждения, поэтому хранила этот случай в тайне.
Как писали "Дни.ру", на встрече известные женщины затронули тему сексуальных домогательств и насилия и связанный с ней популярный хештег Me Too. Он распространился в Сети в результате скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна.
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