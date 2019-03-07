Ожидавший смерти Малахов молился в больничной палате

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Четверг 7 марта
Лента новостей
15:33
Найден способ сохранить здоровье сердца
15:25
53-летняя Зудина презентовала эротический проект
15:15
Дума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями
14:55
Доигрался: Порошенко отправляет Зеленского в тюрьму
14:55
Запад в шоке от "лимузина Путина"
14:25
В Башкирии обрушилась кровля школы
14:23
Как женщины изменили искусство, но остались в тени мужчин
14:15
Уголовница Тимошенко пугает тюрьмой граждан Крыма и Донбасса
14:11
Рецепт блинов с кремом из маскарпоне и свежей клубникой
13:38
В Петербурге у пенсионерки украли таксу с помощью гипноза
13:32
Дума дает отсрочку от армии совершеннолетним школьникам
13:23
На планету Нибиру объявили охоту
13:13
Есть жертвы: в Алтайском крае произошел взрыв газа
13:12
Кирилл Белоруков и Полина Телешова: "Очень хочется снова окунуться в кремлевскую атмосферу"
13:04
Конкурс красоты прошел в тюрьме в Приморье
12:41
Cовращенных известным певцом мальчиков купили для ночных утех
12:36
"Не наш": Апина сделала скандальное заявление о Крыме
12:36
Дерзкий Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
12:32
"Я девочка": Пелагея попросила не снимать ее снизу
11:57
Звезда российских сериалов лишилась жилья из-за долгов
11:56
Назван эффективный способ профилактики болезни Альцгеймера
11:43
"Я тоже не железная": что с собой сделала Вера Брежнева
11:39
Пугачева высмеяла выступление украинской певицы Елки
11:21
Раскрыт смертельный вред газировки
11:13
Жуткая авария под Москвой унесла человеческую жизнь
11:12
"Читай учебники": Медведев послал в школу американского дипломата
10:50
Порошина расцвела после рождения сына
10:32
Зеленскому заткнули рот после слов о мире с Россией
10:30
Циник Шнуров плюнул в готовящихся к 8 Марта мужчин
10:27
Детородный орган погубил "алмазного миллиардера"
09:47
Какого подарка на 8 Марта ждут женщины
09:44
Трамп оконфузился на глазах у всего мира
09:39
Собчак встретилась с бывшей женой Богомолова
09:35
В знаменитом университете обнаружили бомбу
09:08
Народ вцепился в грудь оголившейся Ксении Собчак
09:01
Три способа помочь сотрудникам при закрытии фирмы
08:42
"Мой животик вылезает": Подольская откровенно о второй беременности
08:18
Дети Галкина сбросили килограммы на жесткой тренировке
08:13
"Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах
07:15
Колю в президенты: раскрыт коварный замысел Лукашенко против России
06:02
Апиной досталось после эротических грез о Путине
03:50
"Похоже на падение бомбы": принц Гарри сорвался из-за семьи Маркл
01:37
Пышка из "Дома-2" устроила разборки любовнику (видео)
23:20
Лолита назвала главные причины ухода Леонтьева со сцены
22:07
Секретное оружие: эпидемия с Украины угрожает миллионам россиян
22:03
Муж Ксении Алферовой исчез с чужими деньгами
21:51
"Хватит издевательств": популярные ток-шоу отправили куда подальше
21:35
Народ плюется из-за кадров с обнаженной Ивлеевой
21:24
85-летний Жванецкий заговорил о смерти
20:55
Прилучный показал жену после долгого перерыва
20:51
Под Петербургом автобус попал в смертельную аварию
20:25
Умер первый бас-гитарист группы Queen
20:05
Избиение родственников Юрия Дудя попало на видео
20:03
Умерла известный критик и сценарист
19:32
"40 лет вместе": секрет Кобзона раскрыли после его смерти
19:14
На дороге в Удмуртии столкнулись два грузовика
19:12
Огромный бюст лишил Надежду Грановскую желаемого
18:49
Известного блогера задержали за испражнение на пожилого мужчину
18:49
При пожаре в центре Казани пострадал бездомный
18:40
Депутаты поздравили женщин на улицах Москвы
18:34
На Урале в ДТП с фурой погибли муж и жена
18:31
Глюк'Ozа в прозрачном платье показала пышную грудь
18:20
В Тюмени глыба льда обрушилась на лавочку возле подъезда
18:17
Организаторов шоу "Дом-2" приравняли к сутенерам
18:02
Охрана Крымского моста довела до истерики нервных украинцев
17:56
В Омской области недовольный пассажир обстрелял машину такси
17:28
В котельной под Нижним Новгородом нашли мертвого работника
17:23
"Кончится моя холостая жизнь": Анфиса Чехова объявила о свадьбе
17:20
Под Ростовом угонщик на чужой машине врезался в дерево
17:03
Садальский взбесился после обнародования "дневника" тяжелобольной Тереховой
16:53
Путин рассказал о наводнивших Россию шпионах и террористах
16:51
Апина рассказала об эротических фантазиях с Путиным
16:45
После появления дырки в "Союзе" МКС увешают камерами
16:30
Как продукты вызывают депрессию
16:17
Борисов высказался о свадьбе с дочерью Серова
16:01
Беременную дочь ведущей Максимовской поймали с героином
15:59
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
15:49
Хирурги показали гнойный живот госпитализированной Яковлевой
15:47
У Соловьева разнесли нытика и русофоба Гордона
15:44
В Башкирии грабители пытали жертву раскаленным утюгом
15:44
Госдума вводит ответственность за фейковые новости
15:09
Травматолог рассказал, как правильно падать на льду
15:07
Расспросы Канделаки о секс-игрушках в эфире вызвали оторопь
15:05
Земля будет гореть: на Украине готовятся к войне с Россией
14:45
Любовник Сотниковой раскрыл подноготную их романа
14:44
Конспирация провалилась: Лазарев впервые о тайной связи с Лорак
14:31
Звезда "Дома-2" легла в постель с первым встречным
14:27
Собчак с Богомоловым сняли за границей
14:16
В Испании скончалась самая грустная в мире слониха
14:04
Юлия Барановская разрыдалась в эфире Первого канала
14:01
Вышедшего к народу Порошенко прилюдно унизили
13:58
Водонаева разболтала о финансовом рабстве Крида у Тимати
13:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года
13:49
Беременную Подольскую предупредили об угрозе выкидыша
13:47
Известный российский лыжник погиб в ДТП в Литве
13:44
В "ЕР" осудили владимирскую чиновницу за слова о школьном питании
13:29
Жена доводила Башарова своей ревностью
13:24
Страшное ДТП произошло на Ставрополье (видео)
13:20
Собчак сорвалась на мат после жесткого избиения
13:20
Беглеца Януковича передумали сажать в тюрьму
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Храм Христа Спасителя потребовали заново освятить после "шабаша" Цымбалюк-Романовской
Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
Ушлая сиделка тайно сделала фото неизлечимо больной Маргариты Тереховой
Скабееву распекли за безвкусицу и дорогую обувь
"Хотели? Получайте!": Кравец поразила снимком без парика
"Сначала петь научись": россияне отказались видеть Бузову в своих городах
Шоу-бизнес

Ожидавший смерти Малахов молился в больничной палате

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Шоумен Андрей Малахов рассказал о трагедии в семье. Телеведущий до сих пор переживает из-за случившегося.
прочитано 2038 раз

Андрей Малахов чуть более года назад впервые стал отцом. Шоумен отмечает, что очень ждал этого ребенка и был счастлив сообщить о его появлении своей матери Людмиле Николаевне. Меж тем телеведущий жалеет, что его отец Николай Дмитриевич не дожил до этого момента.

ПО ТЕМЕ

Малахов влез в мерзкий скандал с дележкой трупов

"Я очень плакал": циничный Малахов внезапно раскрыл свои чувства

Малахова хотят выгнать с России 1

 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Малахов рассказал ведущему Борису Корчевникову, как прощался с умирающим родителем. В ожидании смерти отца шоумен читал молитвы.

"Я был в командировке в Австралии, мы тогда открывали вещание там. Мне позвонили и сказали, что он попал в больницу. Я вылетел в Москву, из Москвы – в Мурманск. Я приехал в больницу, он уже был в коме, но аппарат показывал, что он дышит. Мы вызвали священника. Я продолжал с ним разговаривать. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду было видно, как кривая остановилась", – сдавленным голосом вспомнил шоумен.

После Андрей посоветовал зрителям как можно чаще встречаться с родителями, "чтобы потом не было больно". По словам телеведущего, в тот момент, когда его отец делал последний вздох, он многое понял.

"У меня было ощущение, что он правда ждал меня. В этот момент я понял, что нужно стараться сделать как можно больше добрых дел, потому что все, что осталось после отца в больнице, – это его крестик, очки, расческа и зубная щетка. Такие мгновения показывают тебе, что, в сущности, все происходящее вокруг нас, честно говоря, такая пыль", – поделился Андрей Малахов.

Автор: Руслана Алексеева7 марта 2019, 15:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова

567

комментарии

Политика

Доигрался: Порошенко отправляет Зеленского в тюрьму
Уголовница Тимошенко пугает тюрьмой граждан Крыма и Донбасса
Беглеца Януковича передумали сажать в тюрьму
Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского

Шоу-бизнес

"У кого больше, у кого толще": Пореченков рассказал о беседе с Хабенским
"Как девочка": 50-летняя певица Валерия привела в восторг новым образом
Ожидавший смерти Малахов молился в больничной палате
Смелая Барановская выставила напоказ большие губы

Проишествия

Известного блогера задержали за испражнение на пожилого мужчину
Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Жуткие подробности кровавой резни в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)

Lifestyle

Как женщины изменили искусство, но остались в тени мужчин
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Апиной досталось после эротических грез о Путине

Интервью знаменитости "порвали" на цитаты
Общество

Трамп оконфузился на глазах у всего мира

Его оплошность высмеяли пользователи
Шоу-бизнес

"Не наш": Апина сделала скандальное заявление о Крыме

Ранее певице был запрещен въезд на Украину
Шоу-бизнес

"Я девочка": Пелагея попросила не снимать ее снизу

Артистка пояснила свою просьбу

Гороскоп

Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

53-летняя Зудина презентовала эротический проект
Конкурс красоты прошел в тюрьме в Приморье
Не плачь: Татьяне Булановой – 50
Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом

Спорт

Туктамышеву ошарашили неожиданным подарком
Известный футболист прочеканил блин на Масленицу (видео)
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru