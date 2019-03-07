Cовращенных известным певцом мальчиков купили для ночных утех

Майклу Джексону нет покоя и после смерти: двое женатых мужчин утверждают, что детьми вступали с артистом в сексуальные контакты. Такая тема, разумеется, не могла пройти мимо любителей клубнички. Документальный фильм "Покидая Неверленд" посвящен совращению поп-королем малышей. Первый канал покажет его, что называется, без купюр.

В картине показаны события из жизни десятилетнего Джеймса Сейфчака и семилетнего Уэйда Робсона, когда они были друзьями Майкла Джексона. Сегодня им 37 и 41 год соответственно, у них есть дети, и непонятно, зачем они вдруг решили рассказать всему миру, как певец их якобы сношал.

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Сейфчак и Робсон уверяют, что были частыми гостями на ранчо Джексона "Неверленд". Там исполнялись детские мечты – нескончаемые игры, развлечения, экзотические животные, сладости... Вскоре эти визиты проходить с ночевками, и артист спал в комнате с юными гостями, отдельно от их родителей. Так начались сексуальные контакты.



В 90-е, когда другие обвиняли Джексона в сексуальном насилии, певец призвал Сейфчака и Робсона выступить в его защиту, что они и делали, категорически и публично отрицая слухи о неподобающем поведение звезды. Что же подвигло их на чудовищные откровения теперь?

Наблюдая за тем, как росли их дети, мужчины "чувствовали растущую в душе бурю эмоций": они внезапно обнаружили, что и спустя десятилетия страдают от пережитого. Пребывая в эмоциональном кризисе, оба решили рассказать правду.

Но такая уж ли это правда? Семья артиста заявила, что все сказанное – ложь от первого до последнего слова, и подала в суд на создателей и героев фильма. Между тем многие теле– и радиокомпании стали убирать из эфира песни и клипы Майкла Джексона. Российским фанатам предстоит сделать свои выводы после просмотра картины, права на ночной показ которой 15-16 марта купил Первый канал.