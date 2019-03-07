Cовращенных известным певцом мальчиков купили для ночных утех
В картине показаны события из жизни десятилетнего Джеймса Сейфчака и семилетнего Уэйда Робсона, когда они были друзьями Майкла Джексона. Сегодня им 37 и 41 год соответственно, у них есть дети, и непонятно, зачем они вдруг решили рассказать всему миру, как певец их якобы сношал.
Сейфчак и Робсон уверяют, что были частыми гостями на ранчо Джексона "Неверленд". Там исполнялись детские мечты – нескончаемые игры, развлечения, экзотические животные, сладости... Вскоре эти визиты проходить с ночевками, и артист спал в комнате с юными гостями, отдельно от их родителей. Так начались сексуальные контакты.
В 90-е, когда другие обвиняли Джексона в сексуальном насилии, певец призвал Сейфчака и Робсона выступить в его защиту, что они и делали, категорически и публично отрицая слухи о неподобающем поведение звезды. Что же подвигло их на чудовищные откровения теперь?
Наблюдая за тем, как росли их дети, мужчины "чувствовали растущую в душе бурю эмоций": они внезапно обнаружили, что и спустя десятилетия страдают от пережитого. Пребывая в эмоциональном кризисе, оба решили рассказать правду.
Но такая уж ли это правда? Семья артиста заявила, что все сказанное – ложь от первого до последнего слова, и подала в суд на создателей и героев фильма. Между тем многие теле– и радиокомпании стали убирать из эфира песни и клипы Майкла Джексона. Российским фанатам предстоит сделать свои выводы после просмотра картины, права на ночной показ которой 15-16 марта купил Первый канал.
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