Майкла Джексона снова обвинили в педофилии
Премьера нового документального фильма о покойном короле поп-музыки Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) должна состояться в конце января на национальном американском кинофестивале "Сандэнс". На мероприятии, которое пройдет в штате Юта, кинолента будет выпущена в разделе "Cпециальные мероприятия".
Еще до выхода фильма стало известно, что речь в нем пойдет о двух мальчиках – Уэйде Робсоне и Джеймсе Сейфчаке, с которыми общался Джексон. Будучи уже взрослыми мужчинами, они рассказали, что в течение нескольких лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны знаменитого музыканта. И признавались, что эта травма повлияла на их дальнейшую жизнь.
Наследники звезды, узнав о выходе фильма, назвали ленту "возмутительной и жалкой попыткой заработать на имени Майкла Джексона". Представители музыканта отметили, что ранее Робсон и Сейфчак признавались под присягой, что певец никогда не совершал с ними подобных действий.
Королю поп-музыки Майклу Джексону при жизни дважды довелось предстать перед судом по обвинению в педофилии. В 1993 году он был обвинен в растлении 13-летнего Джордана Чандлера. Подросток был фанатом музыканта и часто бывал у него на ранчо "Неверлэнд". Однако после смерти Джексона Джордан признался, что оклеветал его ради денег. Пойти на это его вынудил отец Эван Чандлер, который позже покончил с собой, напоминает телеканал "360".
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