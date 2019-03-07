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"Я тоже не железная": что с собой сделала Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Вера Брежнева рассказала, что сравнила себя с так называемыми красавицами из Instagram и сделала неутешительные выводы. Певица призналась, что поддалась модному веянию и попыталась подогнать себя под стандарты красоты.
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Вера Брежнева считается одной из самых привлекательных исполнительниц на отечественной эстраде. Артистка поражает поклонников стройной фигурой, красивыми волосами и раскрепощенностью. Однако певица призналась, что была недовольна собственной внешностью.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

На своей официальной странице в Instagram Брежнева опубликовала селфи и порассуждала о современных стандартах красоты. "Знаете, сейчас удивительная тенденция – так много внимания придается внешнему несовершенству... То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно "интернет-эксперты" посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить", – отметила Вера.

Певица сделала вывод, что из-за общественного давления женщины перестали принимать и любить себя. В результате они стремятся переделать себя и становятся практически идентичными. За примерами ходить далеко не нужно, просто надо войти в Instagram.

"Я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций – дань странной моде. И главное – все становятся одинаковыми", – констатировала Брежнева.

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Публикация от VB Diary �� Vera Brezhneva (@vbdiary)

Певица призналась, что в какой-то момент поддалась модному веянию. "Я тоже не железная. Смотрела на все это – думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя – видела разницу. Думала, может, и мне что-то с собой сделать... Даже пробовала какие-то процедуры, к счастью, не кардинальные, но понимала, что это не мое, и возвращалась к себе", – рассказала артистка.

Вера Брежнева призналась, что ей нравится ее лицо – "нормальное, настоящее". Она регулярно ухаживает за кожей, но без радикальных вмешательств. В результате в свои 37 лет звезда собой довольна. "Да, это произошло не сразу, потому что общество навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся, поэтому пришлось разобраться с самой собой", – заключила Вера Брежнева.

Автор: Наталья Аряева7 марта 2019, 11:43
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