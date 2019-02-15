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Оголившаяся Брежнева в наморднике взбудоражила Сеть

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Вера Брежнева считается одной из самых привлекательных исполнительниц на отечественной эстраде. Артистка регулярно демонстрирует свои прелести, однако новое фото певицы стало сенсацией среди ее фанатов.
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"Любите друг друга", – призвала Вера Брежнева, опубликовав свою фотографию в социальной сети Instagram. Так называется новая музыкальная композиция артистки. Певица выложила черно-белый снимок, на котором снята без одежды, по плечи, с необычной маской на лице. Правда, почему-то многие подписчики сочли ее за намордник.

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Тем не менее, большинству поклонников кадр пришелся по вкусу. "Да, с каждой песней все лучше и лучше, с каждым кадром красивее", "а вам идет эта маска", "Необычно! (оригинально, красиво, впечатляет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Готичное фото)))", "Новая маска для эротичного фихтования", "Вера бесподобно!!!!!!", "Прелестная какая!!!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

На этом Вера Брежнева не остановилась. Далее она опубликовала короткое видео, на котором также предстала в этом необычном образе. "Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь – это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга", – призналась в подписи к ролику певица.

"Главная задача клипа была маской похвастаться?", "Опять в наморднике", "Сильный сюжет, столько смысла в нем, есть над чем задуматься. И после просмотра еще долго находишься под впечатлением от того посыла, который вы отправили зрителю. Сильно. С премьерой", "Намордник, как у Базовой в "Мало половин", "Трейлер к игре пристолов!", "До мурашек..." – прокомментировали публикацию Веры Брежневой пользователи Сети.

15 февраля 2019, 11:39
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