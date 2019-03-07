Пышка из "Дома-2" устроила разборки любовнику

Вышел анонс нового выпуска реалити-шоу. Саша Черно уверена, что Иосиф Оганесян от нее что-то скрывает.

Ролик вышел в Instagram-аккаунте dom2_reality. На кадрах видно, как парочка из "Дома-2" выясняет отношения на повышенных тонах. При этом Черно нападет на своего возлюбленного, а тот безуспешно пытается оправдаться.

Саша уверена, что избранник ей что-то не договаривает. "Ты про меня в свое время столько всего наговорил, и теперь я знаю точно, что ты от меня что-то скрываешь, но я это выясню!" – заявила пышнотелая участница "Дома-2".