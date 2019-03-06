Прилучный показал жену после долгого перерыва

Артист впервые за два месяца опубликовал в Instagram совместное фото с супругой Агатой Муцениеце. Поклонники активно обсудили пост, который сделал Павел Прилучный.

Кадр был сделан на премьерном показе исторической драмы "Тобол". В фильме жена Павла Прилучного сыграла одну из ролей вместе с Павлом Табаковым.

На снимке звезда сериала "Мажор" с супругой – на красной дорожке светского мероприятия. Прилучный держит Муцениеце за талию. Судя по фото, у Павла и Агаты в отношениях все в порядке – супруги выглядят вполне счастливыми.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в семье актера не все так гладко. Сообщалось, что Павел Прилучный якобы избил свою избранницу.

Поклонники артиста призвали его беречь возлюбленную. "Паша, береги жену! Она у тебя замечательная", "Красавчики!!", "Молодцы", "Агата не только красавица жена, но и гордость Павла!", – высказались фолловеры.

Некоторым подписчикам показалось, что Агата Муцениеце – в интересном положении. "Беременная что ли?", "Кажется, Агата беременная", – написали комментаторы о жене Павла Прилучного.

Как писали "Дни.ру", ранее Павел Прилучный увез супругу в Италию. В Венеции 1 марта артисты отметили 30-летие Агаты Муцениеце. Отметим, что звездную пару донимают сплетни, то и дело появляющиеся в СМИ. Таблоиды постоянно пишут о кризисе в отношениях артистов, чем порядком им надоели.