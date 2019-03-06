"40 лет вместе": секрет Кобзона раскрыли после его смерти
Вместе со знаменитым певцом Евсюков проработал 40 лет. Он отметил, что у зрителей сложилось стереотипное представление об Иосифе Кобзоне: подтянутый, с прямой спиной, всегда в костюме, в галстуке.
"А вот настоящего Кобзона он – сам Иосиф Давыдович – иногда прятал под этим образом", – цитирует аккомпаниатора сайт "Комсомольская правда". Артист раскрыл секрет – каким на самом деле был прославленный певец.
По словам Евсюкова, Иосиф Кобзон был светлым и оптимистичным человеком. "Он стремился всегда делать добро людям, даже зачастую не очень знакомым. Он вообще делал добро просто так, не потому что это ему было выгодно", – отметил коллега исполнителя.
Аккомпаниатор рассказал, что Кобзон был лиричным, несмотря на мужественность и на постоянное хождение в галстуке. Евсюков добавил, что в душе у кумира миллионов была песня.
Напомним, долгие годы певец боролся с онкологическим заболеванием. Иосиф Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее. Легендарного артиста не стало 30 августа 2018 года. Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.
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