"Кончится моя холостая жизнь": Анфиса Чехова объявила о свадьбе

Телеведущая отдыхает с коллегой, экспертом проекта "Адская кухня" Эдуардом Демченко на Мальдивах. В своем Stories в Instagram Анфиса Чехова сделала сенсационное заявление.

Звезда продемонстрировала поклонникам водную виллу, куда они отправились. При этом Чехова все время комментировала происходящее в кадре.

В одном из эпизодов знаменитость показала восхитительный океанский пейзаж. "Вы только посмотрите, что у нас тут готовится на берегу, – это ж просто свадьба. Вот так Эдуард меня поведет по проходу. Вот тут будут сидеть наши гости, тут мы будем давать друг другу клятвы. Все, и кончится моя холостая жизнь", – заявила Анфиса Чехова.

Всерьез или в шутку говорила теледива, известно только ей одной. Однако многие пользователи Сети уже не первый год подозревают, что между Анфисой и Эдуардом романтические отношения. К слову, в 2017 году Чехова это опровергала, отмечая в своем Instagram, что их с Демченко связывает крепкая дружба.

Ранее Анфиса Чехова жаловалась, что из-за нерадивости организаторов тура не может вывезти сына Соломона к морю. Звезда пыталась самостоятельно разобраться в случившемся, но, судя по всему, ее старания не увенчались успехом. Ведь на Мальдивы Анфиса Чехова отправилась без наследника. Поклонники пришли к выводу, что теледива просто не смогла взять наследника с собой.