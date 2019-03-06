Борисов высказался о свадьбе с дочерью Серова

Певец Александр Серов отметил, что телеведущий Дмитрий Борисов может стать ему отличным зятем. Артист готовится к свадьбе.

Пару месяцев назад дочь Александра Серова Мишель опубликовала в личном Instagram снимок. Девушка запечатлела свою руку лежащей на руке таинственного поклонника.

На безымянном пальце наследницы звезды красовалось помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. "Я сказала: "Да", – прокомментировала фото Мишель.

Следом в Сети появились сплетни, что тайный жених Серовой – известный телеведущий Дмитрий Борисов. Многие диванные детективы отмечали, что в соцсетях Мишель присутствуют только два мужчины – ее отец и Дмитрий Борисов.

Через несколько месяцев после появления слухов телеведущий решил расставить все точки над i. На съемках программы "Пусть говорят" Первого канала, где также присутствовали Мишель и Александр Серовы, Борисов попросил певца побыстрее отвести дочь к алтарю.

"Выдавайте скорее замуж Мишель. Там уже знаете, пока идут все наши программы, нас с Мишель уже поженили, между прочим. Нам в комментариях – что мне, что ей – пишут. Я уже хочу просто показать, кто там обладатель этой руки всей стране, чтобы уже не было этих домыслов, чтобы все уже получили опровержение или подтверждение", – высказался Дмитрий.

Артист с юмором отнесся к требованию телеведущего. Он отметил, что с удовольствием породнился бы с Борисовым. "Дима, ты очень симпатичный парень. Я был бы не против, если бы ты был бы моим зятем", – рассмеялся Серов.