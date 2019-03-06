Канделаки задала неловкий вопрос о секс-игрушках в эфире

Известная журналистка задала неудобный вопрос телеведущим передачи "Мы и наука. Наука и мы" на канале НТВ. Тина Канделаки поинтересовалась у присутствующих, использовали ли они когда-нибудь секс-игрушки.

В своем Instagram звезда опубликовала несколько коротких записей о работе на съемочной площадке. В одном из роликов она озвучила тему нового выпуска. "Секс с роботами. Победят ли роботы в сексе? То есть наступит ли такой момент, когда человек захочет предпочесть реальному партнеру робота?", – пояснила Тина Канделаки.

Затем журналистка спросила у ведущей Екатерины Шугаевой, смогла бы она вступить в романтические отношения с роботом, если бы он обладал человеческим качествами. "Скажите, если бы вы понимали, что робот зарабатывает, любит вас, готов все для вас сделать, вы бы выбрали робота в качестве спутника?", – спросила она. Женщина ответила отрицательно. С тем же вопросом она обратилась к Владимиру Антохину. "Выбрал бы себе роботессу только потому, что ее всегда можно выключить", – с иронией ответил ведущий.

После этого Тина Канделаки решила поднять более откровенную проблему: "А у кого из присутствующих был опыт с сексуальными игрушками?". Она поочередно стала наводить камеру на каждого из участников. Однако гости отказались делиться своими комментариями. Один из них добавил, что эту тему подробно обсудят во время эфира.