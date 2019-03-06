Любовник Сотниковой раскрыл подноготную их романа

Актер Владислав Ветров рассказал о своем романе с коллегой по цеху Верой Сотниковой. Звезда ситкома "Отель Элеон" призналась, что эти отношения принесли много боли.

Ветров стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". В беседе с Борисом Корчевниковым артист вспомнил, как влюбился в партнершу по сцене Веру Сотникову.

Эти отношения были обречены с самого начала. Сотникова в тот момент встречалась с миллиардером из Германии Эрнестом Пиндуром, который был готов бросить весь мир к ее ногам. Ветров, в свою очередь, был женат, у него подрастал маленький сын.

"Жизнь прожить – не поле перейти, это факт. Я переходил его безответственно, поддавшись влиянию всех тех чувств, которые на меня нахлынули, и которые я сдержать был не в силах. Я особо как-то не копался в себе в тот момент. Я чрезвычайно благодарен этому периоду и Вере Михайловне, что она давала мне уверенность в моих силах", – поведал Владислав.

Только сейчас артист начал понимать, как больно делал своей жене Ирине. Ветров признается, что в тот период вел себя инфантильно и эгоистично.

"Наши поступки отзываются в других людях болью и трагедиями. Это я сейчас начинаю понимать. Жил как устрица. Моя жена Ирина – стоическая женщина, она, конечно, много хлебнула, наверное, как и все домашние, потому что больше всех от наших желаний свободы и творчества страдают они", – продолжил актер.

Этот роман продлился недолго. Сотникова разорвала отношения с Ветровым. Позже Вера рассказала, почему не дала артисту шанс: "Влад себя неуютно чувствовал. Дома у него и жена, и ребенок маленький. Он тоже мучился, а меня раздрызг тоже не устраивал. Мне хотелось – мой и все. Был разговор, мы долго шли к нему, и он уехал".

Сейчас Ветров благодарен Сотниковой, однако в тот момент чувствовал себя не лучшим образом. "Выбираться тяжело, кроваво, по чужим судьбам, чужим жизням. Это многому учит. Я вернулся в семью, вернулся в театр, лечился работой", – отметил артист.