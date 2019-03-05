Ушлая сиделка тайно сделала фото неизлечимо больной Маргариты Тереховой

Легендарная артистка Маргарита Терехова из-за болезни Альцгеймера должна находиться под круглосуточным наблюдением. Семь лет за звездой ухаживала Мария Диброва, однако менее месяца назад родственники артистки уволили ее, как она говорит, без объяснения причин. В отместку обиженная сиделка пошла к журналистам.

"Не понимаю, за что со мной так поступили эти люди. Они мне были как семья. Маргарита Борисовна – как мой ребенок, она хрустальная моя ваза. Проработав семь лет, выгнать меня на улицу, из своей души, из своего сердца... Я получила нож в спину", – рыдала Диброва в студии "Пусть говорят" Первого канала.

Бывшая сиделка Тереховой уверяла присутствующих на съемочной площадке, что долгие годы служила звезде советского кино верой и правдой. Она была так привязана к Маргарите Тереховой, что фиксировала в блокнот каждый шаг потерявшей рассудок артистки.

Свои записи Мария отдала редакторам ток-шоу, которые продемонстрировали "дневник самочувствия" актрисы в эфире. Также женщина рассказала, что за время работы успела сделать множество снимков страдающей от неизлечимого недуга знаменитости, якобы себе на память. Диброва отметила, что снимки также отдала сотрудникам "Пусть говорят".

"В мои обязанности входило медицинское обслуживание Маргариты Борисовны. За шесть лет я не вызывала ни разу скорую помощь. С врачами общалась. За этот период дважды лежала с Маргаритой Борисовной в больнице. Инъекции, медикаменты, прогулки, массажи легкие. Полностью весь ее облик. Первое время мы с ней ходили в салон красоты, потому что она очень боялась воды. Такая особенность у болезни Альцгеймера", – выкладывала как на духу женщина.

Диброва не уставала напоминать гостям программы, как сильно она была привязана к своей подопечной, также экс-сиделка звезды постоянно повторяла, что ухаживать за человеком с таким диагнозом очень тяжело.

"Два года она уже прикована к постели. Мы ее каждый день поднимали, как это ни тяжело, водим, сажаем в кресло, я ее кормлю в кресле", – продолжала свои откровения Мария.

Не постеснялась она рассказать о том, как дети общаются с больной Тереховой. "Дочь Аня была финансовым директором. Все финансы были на Ане. Сын Саша не уделял никакого внимания. Мама всегда стучалась. У него отдельная комната. Он ее не пускал, замыкался в себе. Потом он ушел на другое жилье", – отмечала бывшая сиделка.

Присутствующие осудили действия Марии. Многие не понимали, чего добивается от звездного семейства женщина, которая, по сути, была простой прислугой в доме. Женщине посоветовали оставить детей Тереховой в покое.