"У нас даже свадьбы не было!": известная актриса предъявила Корчевникову подвенечные наряды

Ирина Лачина принесла телеведущему Борису Кочевникову ворох свадебных платьев. Артистка призналась, что долгое время переживала, что не устроила торжество.

Ирина Лачина – дочь звезды фильма "Табор уходит в небо" Светланы Тома – пришла в студию программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" с большим чемоданом. Звезду сопровождал супруг артист Олег Будрин.

Во время записи передачи Борис открыл чемодан и изумился. Тот был доверху набит подвенечными нарядами. Артистка и ее муж отметили, что привезли лишь малую часть от своей "коллекции".

На 10-летие супружеских отношений Олег сделал возлюбленной невероятный подарок. Мужчина презентовал Ирине 200 свадебных платьев.

"У нас не было свадьбы. Ира выходила замуж в черном костюме между лекциями в институте. Она была на шестом месяце беременности. Она мне периодически говорила: "У нас даже свадьбы не было! У меня не было белого платья. И потом у нее стало их много", – рассказал Будрин Корчевникову.

Ведущий шоу пытался выяснить у супруга артистки, где тот взял столько нарядов. Борис предположил, что Олег выкупил целый салон. Меж тем Лачина и Будрин старательно уходили от прямого ответа. Пояснять происхождение подвенечных платьев они явно не собирались. "Он мне их привез, важен итог", - юлила Ирина.