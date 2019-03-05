68-летняя вдова Кобзона в центре Москвы выставила свои сокровища

Нелли Кобзон всю жизнь собирает фарфор – вазы, декоративные тарелки, шкатулки преимущественно первой половины XIX века. Благо, доходы ее мужа позволяли приобретать антиквариат. Теперь же вдова мэтра советской и российской эстрады решила показать свои сокровища публике.

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