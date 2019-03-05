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Лорак взбесила украинцев цветущим видом

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Появление Ани Лорак на пресс-завтраке, посвященном скорой церемонии вручения премии Муз-ТВ-2019, вызвало бурную реакцию у украинских пользователей Сети. Основной смысл негативных комментариев в том, что артистка попала в "дурную компанию".
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Церемония вручения премии Муз-ТВ состоится через три месяца, но артисты уже планируют номера и думают, какой бы сюрприз преподнести поклонникам. Завесу тайны они приоткрыли на пресс-завтраке, посвященном грядущему событию.

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Ани Лорак Певица

Ани Лорак пообещала, что зрителей ждет невероятное шоу. "Это будет фееричный концерт, шоу высшего уровня. Но я бы не согласилась вести церемонию, поскольку люблю только петь и выступать", – цитирует ее StarHit.

Участие Ани Лорак в этом мероприятии не осталось незамеченным в Незалежной. Местные СМИ привычно называют ее "скандальной украинской певицей", которая живет и выступает в России. А еще у нее хватает смелости появляться в обществе "запрещенных на Украине звезд". Там имеют в виду, в частности, шоумена Максима Галкина, музыкантов Григория Лепса и Диану Арбенину, которым запрещен въезд в страну после выступлений в Крыму.

Пресс-завтрак Премия МузТВ-2019. Источник: Instagram

Ани Лорак выступит на церемонии вручения премии Муз-ТВ-2019. Победители во всех номинациях станут известны 7 июня. Вести шоу будут Максим Галкин и Михаил Галустян.

Пресс-завтрак Премия МузТВ-2019. Источник: Instagram

В соцсетях на совместных с Ани Лорак фотографиях отметились и Михаил Галустян, и Александр Ревва, и украинский продюсер Олег Бондарчук. "Только Киркорова потеряли в этой компании шутов. Одни безголосые комики. На месте Лорак мне было бы стыдно", – сочувствуют звезде украинские поклонники.

Автор: Андрей Евлампиев5 марта 2019, 08:13
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