Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" спасалась от жаждущей крови толпы

Михаил Трухин, тот самый Слава Волков из "Улиц разбитых фонарей", рассказал о самом страшном событии в своей жизни. Артист попал в зону боевых действий.

Во время съемок фильма "Афганский излом" актер оказался в самом центре вооруженного конфликта. По словам Трухина, тогда он впервые увидел то, о чем раньше только читал в книгах, – озлобленную толпу, жаждущую крови.

"Начало съемок было зимой, и я целый месяц провел в Душанбе. Мы ездили в кишлаки, в горы – снимали. И там началась война, в Таджикистане. Войной пахло в воздухе. Мы с Филиппом Янковским пошли на рынок местный, он там очень колоритный, буквально за день до этих событий. Не сговариваясь, мы поняли, что чем-то нехорошим пахнет. Обычно гостеприимные и радушные таджики очень поменялись, в один день", – поведал Трухин в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Звезда вспомнила, как в одночасье люди из России в Душанбе буквально стали мишенями. На наших соотечественников объявили охоту.

"Начались беспорядки, таджики вышли все на улицы, ловили русских. Переворачивали коляски с детьми, топтали. Я впервые видел, что такое неуправляемая толпа, которой нет ни конца ни края. Как она идет, как она сметает на своем пути все", – добавил Михаил.

Через несколько часов после начала погромов гостиницу, в которой жил Трухин и его коллеги, окружили вооруженные люди. Местные жители били стекла и пытались прорваться в номера.

"Знали, что там русские, бегали по гостинице. У кастелянш, которые ключи выдают, пытались взять списки, чтобы получить доступ к номерам. Мы забаррикадировались в номерах. Придвинули мебель, кровати к дверям. Тогдашний министр культуры написал письмо с просьбой нас охранять. Прислали ОМОН, "Альфа" из Москвы. Гостиницу оцепили. Пришла военная техника. Стали летать вертолеты. На вторые сутки нас эвакуировали", – говорит артист.

Съемочная группа вернулась в Санкт-Петербург. Они дождались пока волнения в Таджикистане утихнут и следующим летом вновь отправились в Таджикистан, чтобы завершить картину.