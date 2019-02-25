Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" госпитализирована

Народный артист Георгий Штиль был экстренно доставлен в понедельник в одну из петербургских больниц. Об этом сообщает телеканал "360".
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" пожаловалась на усталость и тяжесть в груди. Супруга артиста Лиана Штиль заявила, что заберет мужа домой уже сегодня, 25 февраля.
"У него кардиостимулятор стоит. Периодически капельницы надо делать. В выходные положили, а сегодня заберу", – сказала она 5-му каналу, добавив, что актер чувствует себя намного лучше.
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