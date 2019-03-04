"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей

Некий Эдуард Сорокин из Твери уверен, что его дедом являлся легендарный Спартак Мишулин. Мужчина заявил свои права на наследство звезды советского кино. В результате судебных разбирательств стало известно, что предполагаемый сын артиста – уголовник.

Эдуард Сорокин утверждает, что знаменитый артист Спартак Мишулин некоторое время жил с его бабушкой Александрой Сорокиной, а сын Владимир, который родился от этой связи, приходится ему отцом. Когда мальчику было три года, артист уехал работать в московский театр и возвращался к возлюбленной только чтобы навестить ребенка.

По словам Сорокина, уже в юности его отец приносил родителям много бед. Якобы Мушулину несколько раз приходилось приезжать, чтобы помочь сыну выпутаться из передряги.

Сорокин отмечает, что, будучи взрослым мужчиной, его родитель попал в неприятную историю, которая закончилась печально. Предполагаемый сын Спартака Мишулина убил человека.

"Мой отец употреблял, я с ним очень редко общался. Но в один из моих приходов к нему я увидел молодую девушку в его квартире. В этой же квартире проживал сосед. Он был в компании риелторов. Я понимал, что моему отцу 51 год, а девушке – 25 лет и это не просто так", – рассказал Эдуард в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.

По словам возможного внука звезды, на квартиру Владимира положили глаз мошенники. Черные риелторы действовали по продуманному плану.

"Находили одинокого мужчину за 50, подселяли к нему девушку, у которой, кстати, были дети. Она входила в доверие, мужчина ее прописывал. В дальнейшем человека спаивали, он умирал, а квартира переходила этим людям", – добавил Сорокин.

Эдуард отметил, что пытался достучаться до отца, однако тот остался глух к доводам. В итоге Владимир убил молодую женщину, которая проживала у него, оставив ее детей сиротами.