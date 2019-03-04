"Вот козел!" – Дубцова в ярости обрушилась на кровавого убийцу

Популярная певица регулярно радует поклонников новостями из личной жизни. Ирина Дубцова поделилась сильными эмоциями в Stories своего Instagram-аккаунта.

Судя по странице в соцсети, исполнительница ведет насыщенную событиями, интересную жизнь. Так, Ирина Дубцова сообщила фолловерам о том, что ее сыну Артему 3 марта исполнилось 13 лет.

Артистка поделилась трогательными кадрами с торжества, дополнив их комментариями. Кроме того, Ирина Дубцова выложила короткое видео с поющей ведущей Ольгой Бузовой, отметив, что они возвращаются с концерта в Кремле.

Также подписчики Дубцовой узнали, что она любит иностранные сериалы. В частности, "Игру престолов". Один из эпизодов киносаги знаменитость очень страстно прокомментировала в соцсети.

В Stories она показала фрагмент фильма. За кадром от кровожадного героя при этом слышится: "Принесите мне его голову!" На страшные слова Ирина Дубцова реагирует эмоциональной репликой. "Козел, вот козел, а?! Ужас… Ну, нет, пожалуйста…" – прокомментировала эпизод звезда.

Напомним, в феврале Ирина Дубцова сообщила, что сильно заболела во время гастрольного тура. Исполнительница призналась, что петь на сцене с высокой температурой – для нее настоящий "ад". Она добавила, что в свободное от работы время лежит в постели и смотрит сериалы.