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Барановская впала в истерику на съемках телешоу

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com.
Юлия Барановская признается, что ей иногда тяжело находить с маленьким Арсением компромисс. Телеведущая попыталась побороть ради сына свой самый большой страх, но потерпела неудачу. 
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Юлия Барановская поделилась переживаниями по поводу своих отношений с сыном – мальчик втайне от матери завел домашнего питомца. Причем довольно необычного – большую тропическую улитку по кличке Роналду. 

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Барановская же призналась, что ей было бы гораздо спокойнее, если бы дома жила кошка или собака, но Арсений категорически отказывается заводить такого "скучного" питомца. Теперь он хочет змею.

Юлия же боится змей до паники. 

"Он их так искренне любит, я иногда даже ревную. Но я не могу пока справиться с фобией. Это так сложно, – рассказала Юлия. – У меня сводит руки и ноги, а всё, что я могу делать – это орать при виде змей..."

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

На съемках телепрограммы "Живая жизнь" Барановская решила пойти на эксперимент и сходить с сыном в террариум. Но подружиться со змеями у телеведущей не получилось – при виде животных на буквально впала в истерику. 

Впрочем, компромисс с Арсением они все же нашли, остановившись на гекконе, которого Юлия боится все-таки намного меньше, чем змей.

3 марта 2019, 12:02

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