Николь Кидман ужаснула болезненно худыми ногами

Голливудская актриса попала в объектив папарацци во время утренней пробежки по улицам Лос-Анджелеса. Поклонники были шокированы снимками: 51-летняя Николь Кидман выглядит болезненно худой.

Звезда всегда старается скрыть свои ноги на публике, надевая брюки или длинные платья. Однако актрисе не удалось спрятаться от вездесущих фотографов, жаждущих сделать скандальные снимки. Они поймали Николь во время пробежки. Знаменитость была в черном спортивном костюме, кепке и солнцезащитных очках. Облегающие лосины подчеркнули ее болезненно худые ноги.

Звезда фильма "Мулен Руж" старается следить за фигурой. Несколько лет назад Николь Кидман дала несколько фитнес-советов поклонникам, которые хотят сбросить лишние килограммы. "Разнообразие тренировок – самый лучший способ похудеть. Если вы хотите вставать и бегать пять миль каждое утро до конца жизни, боюсь, вам это быстро наскучит, и спустя неделю вы выключите будильник. Я стараюсь сочетать занятия в спортзале, бег, йогу и прогулки с мужем и детьми", - поделилась она.

Недавно Николь Кидман получила премии "Золотой глобус" и "Эмми" за роль в драматическом телесериале HBO "Большая маленькая ложь" по одноименному роману Лианы Мориарти. Актриса также появилась в фильме "Аквамен" в образе королевы Атланны, матери главного героя. В следующем году выйдет триллер "Время возмездия", в котором она сыграла детектива Эрин Белл. Критики уже назвали роль Кидман в этой картине одной из лучших в ее карьере.