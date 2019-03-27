72-летняя Васильева привела в ужас рассказом о любовнике
Мартиросян был вторым супругом звезды. Расстались они в 1995 году. Для бывшего мужа Татьяны Васильевой стали шоком признания, которыми она поделилась ранее в программе "Секрет на миллион" на НТВ.
Тогда актриса откровенно рассказала о своих изменах Георгию Мартиросяну и предыдущему супругу Анатолию Васильеву. Знаменитость сообщила, что ее первый муж и сам часто заводил интрижки на стороне. В итоге Татьяна Васильева тоже завела тайный роман с предпринимателем из Баку, который часто бывал в Москве по работе.
Даже когда актриса вышла замуж во второй раз, роман с бизнесменом не прекратила. Эти отношения продолжались в общей сложности 16 лет. Георгий Мартиросян признался, что и подумать не мог, что жена ему неверна.
Он предположил, что у Татьяны Васильевой не все в порядке с головой. "Она с ума сошла! Раньше она такой не была. А сейчас сумасшедшая стала, да простит меня Господь. Это деменция чистой воды", – цитирует Мартиросяна Sobesednik.ru.
Актер не понимает, зачем экс-супруге нужно было выносить грязное белье на публику. Артист допустил, что Татьяна Васильева просто хотела заработать денег. "Я смотрел эту передачу и был в ужасе", – заключил второй муж знаменитости.
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