72-летняя Васильева привела в ужас рассказом о любовнике

Бывший муж актрисы Георгий Мартиросян заподозрил, что у нее началась деменция (старческое слабоумие – прим. ред.). Артист резко высказался об экс-супруге после того, как Татьяна Васильева поделилась откровениями о личной жизни.

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