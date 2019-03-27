Дочь Шнурова обрадовалась роспуску группы "Ленинград"
В Instagram Серафима Шнурова попросила подписчиков задать ей любой вопрос. Один из пользователей поинтересовался, чем же будет заниматься ее отец после роспуска группы. "Как же ваш папа без "Ленинграда"? Что же теперь будет?" – написал юзер.
Девушка ответила, что теперь у артиста появится "больше свободного времени", и добавила несколько улыбающихся смайликов. К сообщению она приложила снимок, на котором запечатлена с Сергеем Шнуровым после концерта на стадионе "Газпром Арена". Серафима позирует перед зеркалом в длинном платье с узором, а ее отец – в белых шортах и кроссовках.
Напомним, продолжает набирать оборот конфликт лидера группы "Ленинград" с продюсером "Ласкового мая". Андрей Разин подал иск против артиста. Он утверждает, что заявления, сделанные Сергеем Шнуровым в эфире ток-шоу "Зенит", оскорбляют жителей столицы, передает телеканал "360". Продюсер потребовал привлечь музыканта к уголовной ответственности.
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