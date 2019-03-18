Разразившийся гей-скандал больно ударил по Криду
Скандал разразился после публикации личной переписки американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky с близким другом. Музыкант выступил в столичном клубе Arena by Soho Family в начале марта. Американский артист рассказал, что в заведении его донимал некий певец Егор Крид, который был очень похож на человека нетрадиционной ориентации.
После того как переписка появилась в открытом доступе, пользователи принялись отправлять гневные и оскорбительные сообщения российской звезде. Исполнитель назвал переписку ненастоящей и обвинил в произошедшем хейтеров. "Вы можете сколько угодно делать фотошопы моих переписок, фотошопы якобы ваших переписок с A$AP Rocky и делать из них компрометирующие статьи", – отметил он.
Егор Крид добавил, что относится толерантно к представителям сексуальных меньшинств, однако сам никогда не принадлежал к таковым. Он заявил, что всегда любил и будет любить женщин. "Вы можете дальше выдумывать свои статьи, лживые факты, провоцировать меня на улицах, обзывать, приписывать меня к людям нетрадиционной ориентации и так далее. Несмотря на это я не поменяю свою жизненную позицию и не перестану любить девушек, а они – меня", – передает слова исполнителя "Вокруг ТВ".
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