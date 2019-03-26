Серов впал в депрессию после смерти Началовой
Музыкант рассказал журналистам, что накануне его юбилея настроение было нехорошим – узнал о кончине артистки. Певец не может поверить в то, что из жизни ушла талантливая девушка, которая в юности выступала с ним на одних концертах, а потом стала звездой. "Я до сих пор нахожусь в трансе. Не могу представить, что такой красавицы больше нет", – заявил Александр Серов.
Исполнитель признался, что пребывает в депрессии и мечтает вернуть душевное равновесие. В последнее время с ним постоянно происходят несчастья. "То сломал ногу, то упал и стукнулся головой об лед", – пояснил музыкант.
Он также хочет положить конец скандалам, связанным с внебрачными детьми. "Я бы мечтал, чтобы все это осталось в прошлом, и чтобы я больше не попадал в конфузные ситуации", – заявил артист.
На вопрос, собирается ли он жениться еще раз, Александр Серов ответил отрицательно. Музыкант разочаровался в женщинах и теперь готов поддерживать с ними только дружеские отношения. Он добавил, что закрутить роман не позволяют возраст и напряженный график. "Да и сколько получил оплеух от этих гнусных девиц на телешоу", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Девочка не может поверить в случившееся
Она не должна так часто проводить вакцинацию
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Сказал, что ему нужна девственница
Мужчины не ценят хорошего отношения
Крутит на минет.
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Куриная диета
Таблетки для экстренной контрацепии
3 сигареты в день много?
Как выгнать мигрантов из страны
Колоть губы во время беременности
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Подруга специально нагнетает
Боюсь признаться, что у меня другой
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Сказал, что ему нужна девственница
Какой самый точный тест на беременность?
Почему русские женщины себя не любят?
Медовая диета
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи