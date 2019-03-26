Серов впал в депрессию после смерти Началовой

Знаменитый исполнитель признался, что внезапная смерть Юлии Началовой стала для него большим ударом. Александр Серов поделился воспоминаниями о работе с певицей.

Музыкант рассказал журналистам, что накануне его юбилея настроение было нехорошим – узнал о кончине артистки. Певец не может поверить в то, что из жизни ушла талантливая девушка, которая в юности выступала с ним на одних концертах, а потом стала звездой. "Я до сих пор нахожусь в трансе. Не могу представить, что такой красавицы больше нет", – заявил Александр Серов.

Исполнитель признался, что пребывает в депрессии и мечтает вернуть душевное равновесие. В последнее время с ним постоянно происходят несчастья. "То сломал ногу, то упал и стукнулся головой об лед", – пояснил музыкант.

Он также хочет положить конец скандалам, связанным с внебрачными детьми. "Я бы мечтал, чтобы все это осталось в прошлом, и чтобы я больше не попадал в конфузные ситуации", – заявил артист.

На вопрос, собирается ли он жениться еще раз, Александр Серов ответил отрицательно. Музыкант разочаровался в женщинах и теперь готов поддерживать с ними только дружеские отношения. Он добавил, что закрутить роман не позволяют возраст и напряженный график. "Да и сколько получил оплеух от этих гнусных девиц на телешоу", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".