Униженная Бузова оказалась на крыше в пижаме
В личном Instagram теледива опубликовала новое фото. Ольга Бузова позирует на фоне залитого солнцем города.
Артистка запечатлена в шелковой пижаме черного цвета, украшенной кружевами. Знаменитость позирует на краю крыши.
"Когда утро очень доброе. Мы – гулять", – написала Ольга Бузова ниже. После звезда рассказала, что посетила экскурсию об архитектуре Антонио Гауди и побывала в парке лабиринтов, в котором снимали известный фильм "Парфюмер".
Меж тем накануне известный писатель Захар Прилепин позволил себе унизительное высказывание в адрес поющей телеведущей и ее коллеги Виктории Бони. "Они только ходят в красивых трусах и едят круассаны. И так из года в год", – сказал Прилепин.
Публицист также отметил, что теледивы не несут культуру в массы – они не публикуют в своих микроблогах классические музыкальные произведения и не показывают себя с книжкой в руках. По словам Прилепина, девушки не могут сформулировать ни одной мысли. "Они ничего не думают о своей стране, воспитании детей, прошлом, Боге", – заметил писатель в беседе с корреспондентами телеканала НТВ.
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