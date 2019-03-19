Пугачева и Киркоров повеселятся на грандиозном юбилее Леонтьева
Промоутер Сергей Лавров убежден, что Валерий Леонтьев один из самых непритязательных артистов в отечественном шоу-бизнесе. "Не скандальный, не склочный, без какого-либо пафоса. Хотя собирает дворцы спорта, но это не давало ему повода для капризов. Он живет ради сцены и зрителя. Его кассовый концерт стоит миллион, и у него везде аншлаги. Плюс у него текучки нет в коллективе. С ним работают те же люди, которые были с ним и 20 лет назад", – заявил он.
За долгие годы работы на эстраде Валерий Леонтьев так и не обзавелся никаким звучным прозвищем. "Я заметил, что кого у нас только на эстраде нет. И Примадонна, и Король, и Императрица, и Золотой голос России, и Принц Серебряный… Пока я ездил с концертами от Геленджика до Урала, все звания успели расхватать. Так я и остался без титула. Ну ничего, на меня вроде и так народ ходит", – отметил сам юбиляр во время недавнего концерта.
Разумеется, в честь круглой даты Валерий Леонтьев организовал свой сольник. Концерт состоится в Санкт-Петербурге. Затем планируется грандиозный банкет, на который ждут именитых друзей артиста. "Праздничный ужин Валере и его гостям подарит один местный олигарх, это в его заведении будет накрыта юбилейная поляна. Алла Пугачева обещала прилететь на юбилей. Филипп Киркоров тоже планирует поздравить своего любимого певца. Ну и, конечно же, прилетит из Майами жена Валеры Люся", – цитирует бывшего администратора Валерия Леонтьева Александра Богдановича сайт "Комсомольская правда".
"Жизнь – штука быстрая... динамичная. Летит, летит... Одному Богу известно – куда. Час, другой, третий, 24, 8760, 350000... 40 лет. Один взгляд, один вздох... один человек... и его быстрая-быстрая жизнь, летящая через звезды... Но куда?.." – задал риторический вопрос сам Валерий Леонтьев на своей страничке в сети Instagram.
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