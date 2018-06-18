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Шоу-бизнес

"Может, руки на себя наложить": друзья в ужасе от тяжелого состояния Губина

Андрей Губин. Кадр youtube.com
Исполнитель шлягера "Зима-холода" Андрей Губин готовится к возвращению на сцену. Он обратился за помощью к продюсеру Тарасу Ващишину. Оказалось, что голос у певца такой же чистый, узнаваемый. Поэтому решили писать песню для камбэка.
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Музыка для будущего хита готова, текст находится в процессе написания. Правда, для начала певцу надо привести в порядок душу и мысли. "Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри, – говорит продюсер. – Так понимаю, у него была какая-то психологическая травма, наложившая глубокий отпечаток. Губину постоянно кажется, что все болит – лицо, тело, хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома... Близкие переживают что он такими темпами может и руки на себя наложить". 

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Куда пропал Андрей Губин

 Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

Артист давно покинул суетливую Москву и живет в столице Башкортостана – Уфе. Как сообщает StarHit, Губин переехал в город своего детства в начале 2018 года, снял там просторную квартиру в центре. Однако полноценной творческой работе мешает тяжелое состояние, в котором уже много лет пребывает певец. "Я не раз просил Губина обратиться за помощью к специалистам. Упорно отказывается! Если его связать по рукам и ногам и отвезти в больницу, может, что-то и получится", – считает продюсер.

  

Как писали Dni.Ru, артист больше десяти лет не выходит на сцену, а его аскетичный образ жизни никак не вяжется с былым ореолом суперзвезды. Интервью Губин дает неохотно, на публике не появляется, от личной жизни отказался. 

Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь, которая настигла его на пике популярности. Больше десяти лет назад медики поставили Андрею диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, что помочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют ему ни петь, ни улыбаться. 

Автор: Иван Губкин18 июня 2018, 12:15
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Что стало с Андреем Губиным

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