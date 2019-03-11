Борисов стравил грызущихся за наследство родственников советской звезды

Единственный сын звезды Советского кино Сергея Филиппова остался без наследства. Мужчина уверен, что богатства его знаменитого родителя прикарманили родственники мачехи.

Актер Сергей Филиппов сделал потрясающую карьеру, за всю свою жизнь он исполнил более 100 киноролей. Меж тем, мало кто знает, что личная жизнь звезды не складывалась: первая жена Алевтина Горинович, устав от постоянных застолий мужа, забрав сына Юрия, ушла от него. В вторая гражданская супруга писательница Антонина Голубева была против его общения с единственным наследником.

Голубева была на 13 лет старше Филиппова. Антонина бросила все силы, чтобы отучить артиста от пьянки. Однако ее старания были тщетными. Несмотря на постоянные разногласия артист и писательница прожили вместе 40 лет. В ноябре 1989 года Голубева умерла, через пять месяцев скончался и Филиппов.

Родной сын Сергея – Юрий рассказал, что его отец умер в своей квартире, в одиночестве и ужасающей нищете. Именно так он заявил в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.

Меж тем, внучка Антонины Голубевой – Марина Тропилло, опровергает слова Филиппова-младшего. Женщина отметила, что Юрий инициировал в прессе клеветнические статьи.

"Там написано, что Сергей Николаевич умирал, гнил две недели. Ничего подобного. Он лежал в правительственной больнице. Мы приезжали, ухаживали за ним", – отмечает Тропилло.

После Марина добавила, что сын никогда не интересовался жизнью Филиппова. На программе Дмитрия Борисова она встретила его впервые. После грызущиеся родственники знаменитого актера сказали друг другу много неприятных слов.

Также в студии "Пусть говорят" затронули вопрос наследства звезды советского кино. Ходят слухи, что популярный актер имел неплохую коллекцию антиквариата, включающую элитную мебель, дорогой фарфор и ювелирные изделия.

В ответ Тропилло заметила, что Филиппов и Голубева богатств не нажили. Даже квартира, в которой они жили, им не принадлежала. После смерти Филиппова апартаменты отошли Союзу писателей.

"Там не было, там нищета была. У бабушки было одно кольцо, которое мы в Свердловске купили. Оно до сих пор у меня дома, с александритом. Мебель, которая у бабушки стояла: есть буфет, который у меня дома, и два шкафа, которые некуда было деть, когда нас оттуда выкидывали", – заметила Марина.

Внучка писательницы добавила, что пыталась отвоевать квартиру Филиппова, но ее старания не увенчались успехом. "В пяти судах, я дошла до президиума верховного суда. Мы хотели музей какой-то сделать. Что-то оставить там. У меня все документы есть, с резолюциями", – отметила Тропилло.